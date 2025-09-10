Doce reinas competirán en la quinta edición de Drag Race España

La expectación por la quinta temporada de Drag Race España alcanzó su punto álgido con el lanzamiento del especial «Meet the Queens», un evento que marca la cuenta regresiva para el estreno oficial el domingo 28 de septiembre a las 20 horas. Atresplayer, en colaboración con Atresmedia Televisión, Buendía Estudios y Passion Distribution (en nombre de WOW), ha desvelado las identidades de las doce talentosas reinas que competirán por la codiciada corona y los 50.000€ del premio.

Este programa introductorio, presentado por Supremme de Luxe junto a un panel de lujo que incluye a Ana Locking, Samantha Ballentines y Le Cocó, sirve como la primera toma de contacto con las personalidades y estilos que prometen hacer de esta edición una de las más memorables. La presencia de los Javis en el panel de jueces garantiza la continuidad del juicio experto y carismático que los fans adoran.

El taller ya espera lleno de pelucas, pegamento cubrecejas y, sobre todo, un torrente de talento inigualable. La diversidad geográfica y artística de las participantes es uno de los sellos distintivos de esta edición. Desde el corazón de Barcelona hasta la vibrante Málaga, pasando por Elche, Tenerife, Valencia, e incluso con conexiones internacionales en Copenhague y Caracas, cada reina aporta una perspectiva única.

Alexandra del Raval, de 27 años y procedente de Barcelona, se autodenomina «una pedazo de chunga» y una vedette de barrio. Su drag se caracteriza por el «brillo, la pedrería y la pluma», y sus puntos fuertes abarcan la belleza, la comedia y el cabaret. Desde Málaga, llega Dafne Mugler, la participante más joven con 20 años, quien se proclama la primera bailarina de ballet de Drag Race España.

Denébola Murnau, una «payasita de porcelana» de 23 años originaria de Elche, pero con su drag forjado en Madrid. Su estilo es una fusión de «estética, teatrillo y concepto», evocando la imagen de una muñeca con un toque misterioso. «Una película de Marilyn dirigida por Tim Burton», dice.

Tenerife nos trae a Eva Harrington, de 27 años, una «autopista moldeada a carillas y lengüetazos» que se define como la «diva humilde» de la temporada.

La «comedy queen» de la temporada, Ferrxn, de 27 años y de Valencia, llega con su tierra por bandera, afirmando «No soy de Valencia: soy Valencia», subraya.