María del Monte, sin piedad con su sobrino

La artista reclama 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo en la casa que Del Monte comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en verano de 2023.

