Las diosas de los MTV

Una de las noches más interesantes para la industria de la música tuvo lugar la noche del domingo al día de ayer. Los MTV Video Music Awards 2025 se celebraron en Nueva York, y como cada año, nos dejaron varios momentazos para recordar. Desde una Lady Gaga con más de doce nominaciones y un show digno de Tim Burton, hasta una Sabrina Carpenter reivindicativa con carteles. Sin olvidarnos de Ariana Grande, quien protagonizó varios momentos memorables con esa inocencia suya tan divertida.

Los premios MTV son uno de los encuentros más entretenidos para los fans, ya que podemos ver cómo varios artistas reaccionan ante sus compañeros o presentan sus grandes éxitos frente a todos los talentos de la industria. Además, suelen dejarnos tremendos looks en la alfombra roja. Asimismo, este año ha sido muy especial, ya que de 30 premios, 22 han ido a parar a manos femeninas.

Lady Gaga fue la cantante con más nominaciones de la noche, más de diez categorías sobre sus hombros. Y, como no podía ser de otra manera, se llevó varios premios y nos regaló una de las mejores puestas en escena del evento.

De las 12 categorías en las que competía, ganó en cuatro, siendo la más destacada la de Mejor Artista del Año. Al recibir dicho premio, la intérprete de The Dead Dance protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche con sus palabras al recoger la estatuilla: «Ser artista es una disciplina, un oficio que alcanza el corazón de alguien, donde crecen raíces y se le recuerda soñar. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método de construir entendimiento y celebrar la comunidad».

Por otro lado, la reina del Espresso, Sabrina Carpenter, se hizo con una de las categorías más destacadas de la noche: Mejor Álbum del Año. La rubia más querida de la gala, sobre todo porque Taylor Swift no asistió, llegó con un look rojo y una boa lila, manteniendo toda la estética que suele llevar en sus shows. Al más puro estilo de un espectáculo de Broadway o de su último videoclip, Tears.

Justo con esta canción cerró su performance en los MTV VMAs 2025, siendo uno de los momentos más memorables. No solo brilló en el escenario, sino que también hizo una reivindicación en favor del colectivo trans y drag, mostrando pancartas que resaltaban el apoyo que estas personas merecen y necesitan.

Por último, destacó la presencia de Ariana Grande. La cantante estaba nominada en varias categorías, y entre todas, sobresalió su trabajo como Mejor Vídeo del Año y Mejor Vídeo Largo, además de estar nominada como Mejor Artista Pop y Mejor Canción Pop. Sin embargo, nuestra querida reina de los tacones de infarto no solo destacó por sus premios, sino también por lucir hasta cuatro cambios de ropa durante la gala. Y entre cada outfit, dejaba un momentazo. Desde abrazos y susurros con Lady Gaga, hasta un divertido «enfrentamiento» con la organización por la altura del micrófono.

En esta edición se hizo historia en los VMAs, y es una realidad: nunca antes tantas mujeres habían ganado en tantas categorías. De las 30 categorías, 22 fueron para cantantes femeninas. Aunque las grandes protagonistas fueron Lady Gaga, Sabrina y Ariana Grande, también se dio espacio a las nuevas figuras que están conquistando la industria. Una de ellas es Tate McRae, quien dejó uno de los shows más explosivos de la noche.

La bailarina y cantante se llevó varias estatuillas, entre ellas la de Mejor Canción del Verano. Asimismo, acompañando a la rubia, vimos a la reina de los bailes bajo la lluvia: Tyla. La sudafricana ganó el premio a Mejor Artista de Afrobeat y además protagonizó uno de los mejores looks de la gala. Destacó especialmente porque su outfit era una pieza de archivo de Chanel, de la colección Primavera-Verano de 1993.