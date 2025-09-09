Denzel Washington: «Me inspira este anciano que tengo al lado»

Spike Lee no quiere que ninguna de sus películas inspire a algún otro director a hacer un remake. «Al menos mientras yo esté vivo; cuando haya muerto, que hagan lo que quieran», cuenta por videoconferencia. Sentado a su lado, Denzel Washington lo interrumpe: «Vamos, hombre, mójate, dinos qué película tuya podría ser objeto de un remake, y quién debería dirigirla». Presionado, Lee responde: «Me encantaría ver una nueva versión de ‘La última noche’ (2002) dirigida por mi hermano Martin Scorsese». Washington zanja el debate: «Todos los grandes directores, y Spike lo es, deberían estar abiertos a la interpretación o reinterpretación. De hecho, inspirar a otros artistas es buena parte de lo que los hace grandes».

La discusión es pertinente porque, a pesar de la postura del cineasta al respecto, ahora él y el actor estrenan en AppleTV+ la nueva película que han hecho juntos, «Del cielo al infierno», que no es sino una nueva versión de la intriga criminal «El infierno del odio» (1963), dirigida por el japonés Akira Kurosawa y protagonizada por un magnate que se enfrenta a un espantoso dilema moral cuando, en vísperas de un acuerdo financiero de gran importancia, el secuestrador que iba a raptar a su hijo se lleva por error al de su chófer.

Lee, que considera al director japonés uno de sus referentes —«de hecho, para rodar ‘Nola Darling’ (1986) me inspiré en una de sus obras maestras, Rashomon (1950)», recuerda— traslada el relato a una Nueva York contemporánea marcada por fuertes divisiones de clase y raza, y convierte a su protagonista en un productor musical —en la película original, ambientada en Yokohama, era un empresario zapatero—, pero plantea la misma cuestió: ¿debería ese hombre echar por tierra su plan comercial para salvar a un chico que no es de su familia?

«Del cielo al infierno» supone su quinta colaboración con Washington, lo que convierte su relación en una de las asociaciones creativas entre director y actor más fructíferas que Hollywood ha dado en mucho tiempo: se ha prolongado a lo largo de tres décadas y media, y ha explorado numerosos aspectos esenciales de la comunidad afroamericana. «Ambos nos sorprendimos al descubrir que ya habían pasado casi 20 años desde que rodamos «Plan oculto» (2006), y nos dimos cuenta de que en ese tiempo no hemos perdido nuestra «complicidad lo más mínimo», afirma Lee. «Denzel es el mejor actor vivo del mundo», añade. Su filmografía compartida se completa con «Cuanto más, mejor» (1990), «Malcolm X» (1992) y «Una mala jugada» (1998). «Me inspira este anciano que tengo al lado, sigue comportándose como un niño en una tienda de golosinas, y el entusiasmo infantil que siente por su trabajo me inspira y me contagia», bromea Washington.