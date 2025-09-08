Un verano con escaso salseo

Septiembre es la resaca del verano y ese lunes eterno que nadie quiere que llegue. Se cuela, mientras te suena el despertador para avisarte de que ya está ahí la depresión posvacacional, como todos los años.

Septiembre también tiene su lado sexi: los nuevos comienzos y los propósitos más optimistas. En el capítulo sexi, precisamente, hay una nueva pareja que nos ha dejado ojipláticos a la prensa cotilla: el actor estadounidense Jesse Williams, el más guapo entre los guapos de la serie «Anatomía de Grey», ha sido pillado dándole arrumacos a la actriz Alejandra Onieva, más conocida por ser la hermana de Íñigo Onieva, marido lustroso de Tamara Falcó. Un crossover de los buenos y, por fin, una alegría en el universo rosa.

No ha sido un verano prolífico en cuanto a salseo y cotilleos estivales. De hecho, ha resultado ser un verano bastante triste, marcado por la inesperada muerte de nuestro compañero y amigo, el periodista Javier Cid. Un tipo tan brillante como divertido, al que ya se le echa mucho de menos en la profesión. También la prensa rosa se vistió de negro por el fallecimiento de la inmensa actriz Verónica Echegui y por la pérdida del inigualable Eusebio Poncela. El puñetero cáncer haciendo de las suyas una vez más. El cantante Manuel de la Calva también nos dejó, hace unos días, y su el final del verano sonó más crudo que nunca.

El papel cuché veraniego también nos ha traído la separación matrimonial de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación, varias exclusivas, numerosos platós de televisión, alguna infidelidad, problemas de adicción y un auténtico culebrón familiar.

Septiembre llega pisando fuerte y ya no queda espacio para la nostalgia vacacional. Bertín Osborne y Sergio Ramos han sido los protagonistas masculinos de la semana. Bertín soltó un testosterónico «me la sopla todo» en el arranque de temporada de «El Hormiguero», afirmando que no le importan las críticas que ha suscitado la portada en la que posa junto a su hijo menor. Sus argumentos no nos convencieron a las Mamarazzis y seguimos pensando que, si bien rectificar es de sabios, lo suyo estuvo lejos de un ejercicio de paternidad responsable. Dicen que el dinero de la exclusiva es para el pequeño vástago de Bertín y Gabriela, así que no hay mal que por bien no venga.

Y desde México, por la escuadra, entró también Sergio Ramos en la ecuación rosa cantando su canción «Cibeles», en plan shakirazo. Sí, ahora Ramos es cantante. En su bautizo musical le manda un recadito a Florentino Pérez, pese a que el futbolista ha recalcado que la canción es de amor y no de rencor, pero, vaya: «Que todavía me duele./ Yo nunca quise irme./ Tú me pediste que vuele», reza el tema. Si eso no es rencor, que baje Dios y lo vea y, de paso, que tome asiento, porque esta semana han estallado dos bombas informativas en nuestro negociado: Isabel Preysler y Mar Flores han anunciado memorias. Las de la modelo, tituladas «Mar en calma», llegarán a las librerías el 10 de septiembre. Preysler ha confirmado que su autobiografía, «Mi verdadera historia», verá la luz el 22 de octubre. Esto huele a duelo editorial.