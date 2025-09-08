Así es el balneario a cuarenta minutos de Vigo que ha elegido la actriz María Castro para sus vacaciones: la parada de «todos los veranos»

La vuelta a Galicia de María Castro para sus vacaciones ya se ha convertido en todo un clásico del verano. La actriz viguesa ha vuelto a escoger los alrededores de la ciudad olívica para disfrutar del descanso y de su tierra. En esta cita anual, no puede faltar la visita a un balneario gallego icónico a solo 40 minutos de Vigo.

Desde su aparición como Paula en la mítica serie gallega Pratos Combinados, la actriz lleva más de 25 años de carrera con papeles a nivel nacional en series como Sin tetas no hay paraíso o Amar es para siempre, así como en el mundo del teatro.

La actriz asegura que el paso por este balneario es una parada obligada «todos los veranos». Se trata del Balneario de Mondariz (Pontevedra), un establecimiento que se ha convertido en toda una referencia del turismo termal gallego.

«No necesito más»

Durante sus vacaciones de este año, la actriz ha visitado con su familia otros rincones de la zona de Vigo como las Pozas de Mougás o el Monasterio de Santa María de Oia, así como el espectacular mirador de la Virxe da Rocha en Baiona.

E una publicación desde su cuenta de Instagram, Castro comenta: «Este se ha convertido en nuestro plan, aunque solo sea una noche, todos los veranos. Porque todos disfrutamos y nos disfrutamos desde la vida lenta, la relajación… y la paz».

Y es que este balneario inaugurado en 1873 cuenta con todo lo necesario para conseguir el máximo relax: circuito termal, campo de golf, gimnasio y lujosas habitaciones completamente equipadas. Este lugar resulta ideal para quienes necesitan desconectar de la rutina y vivir a cuerpo de rey durante unas horas.

En el vídeo publicado por la actriz, podemos ver cómo recorre los circuitos interiores y exteriores del balneario, disfrutando del agua con sus hijos y disfrutando de un plato de mejillones con una pinta espectacular.

Como comenta en su publicación, ella se despide «hasta el año que viene», pero el Balneario de Mondariz seguirá disponible para quienes buscan una escapada tranquila de cara al otoño que se avecina.