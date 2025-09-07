Milán despide a Armani, el rey de la moda italiana

Varios cientos de personas acudieron, incluso horas antes de su apertura a las 9.00 hora italiana, a la capilla ardiente instalada ayer en Milán para despedir al diseñador Giorgio Armani, llamado desde siempre el «rey», una institución de la moda italiana en el mundo y al que todos admiraron por su creatividad pero también por su instinto empresarial.

Ciudadanos que acudieron a mostrar sus respetos a Armani. | Efe

La capilla ardiente, que permanecerá abierta también hoy, domingo, fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, dondeel modisto encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

Donatella Versace. | AP

En el lugar donde Armani presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán, se colocó en la casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y una alfombra de farolilllos en el suelo con una placa de alabastro con un crucifijo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros. Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y la que ha sido elegida como su frase-testamento: «La huella que espero dejar está hecha de compromiso, respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza». Junto al féretro el de Armani, Leo Dell’Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores. La familia siempre estuvo cerca de él.

Gabriele Salvatores. | AP

Entre la gente que esperaba la apertura de la capilla ardiente se encontraba el arquitecto Stefano Boeri, quien no entró por la entrada reservada a las personalidades, e hizo cola como muchos visitantes: «En mi opinión es la manera más correcta de estar allí», dijo el arquitecto a los medios.

Lavinia Borromeo y John Elkan. | AP

Armani fue «un ícono ry nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande». declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, recordando que fue propietario del equipo de baloncesto Olimpia Miláno y diseñador de los uniformes olímpicos italianos.

Valeria Mazza, llegando al teatro milanés. | AP

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala. La modelo argentina Valeria Mazza o el actor español Miguel Ángel Silvestre también acudieron al teatro a presentarle sus respetos al modisto Giorgio Armani.