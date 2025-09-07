Harry Styles y Zoe Kravitz, nueva pareja del momento en Hollywood

Es verdad que en España no nos podemos quejar con el veranito de romances que hemos tenido, las parejas que se han formado y también las que se han disuelto. Pero en Estados Unidos eso es otro level. Y es que esta semana salió a la luz la relación entre Zoe Kravitz y Harry Styles, una unión que no sabíamos que necesitábamos, pero la necesitábamos. A lo largo de este año han nacido parejas –en el mejor sentido de la palabra– muy random. La relación entre Aitana y Plex, la de Lamine Yamal y Nicki Nicole, la de Mario Casas y Melyssa Pinto... que lo importante es el amor y los sentimientos, eso es obvio, pero que son parejas inesperadas es una realidad.

Los medios del cuore en Estados Unidos están igual de alucinados con lo que el 2025 les tenía preparado. Que si Tom Cruise con Ana de Armas, que si Liam Neeson con Pamela Anderson, que si Kylie Jenner y Timothée Chalamet (vale, esa no es de este año pero se merecía una mención especial)... Y ahora hay que sumarle Zoe Kravitz con Harry Styles.

La hija del legendario Lenny Kravitz, Zoe, salía con el conocidísimo actor Channing Tatum, pero tras tres años de relación y hasta un anuncio de compromiso, aquello llegó a su fin en 2024. Desde entonces, Zoe ha sido relacionada con los también actores Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré) y Austin Butler (Elvis).

Pero es que ahora, lo que de verdad parece que va para adelante es con nada más y nada menos que... ¡Harry Styles! Sí, el entramado es un tanto complicado, pero como habrás notado estamos hablando de lo top de lo top actualmente en cuanto a Hollywood y en cuanto a música. Porque Zoe y Harry han sido pillados paseando de la mano y abrazados, literal como una pareja ya consolidada, por las calles de Nueva York. Ya fueron ‘cazados’ juntos en Roma, pero aquello parecía que se había quedado en un romance italiano. En cambio ahora, con estas nuevas imágenes, todo apunta a que lo de Kravitz y Styles es una realidad.

Los comentarios a las imágenes de ellos paseando son brutales, con algunas diciendo que si Zoe tiene una ‘lista’ con los mejores romances veraniegos... Las redes no perdonan.