Un «musical del siglo XVIII», el proyecto póstumo de Bowie

El cantante británico David Bowie trabajaba en un «musical del siglo XVIII» en el momento de su muerte, en lo que es considerado su proyecto póstumo incompleto y que fue descubierto en su estudio, reveló ayer la cadena BBC.

Llamado «The Spectator», Bowie se encontraba trabajando en esta pieza poco antes de su fallecimiento en Nueva York en 2016, cuando publicó su último álbum, «Blackstar», en el que aborda su diagnóstico de cáncer y cómo aceptó su inminente muerte.

El proyecto musical, desconocido incluso para las personas más cercanas al cantante, según la BBC, fue descubierto gracias a una serie de anotaciones que han sido donadas al museo Victoria & Albert, que inaugurará la próxima semana en Londres un espacio creativo dedicado al artista en uno de sus edificios. «The Spectator» hace referencia a un diario publicado en Londres entre 1711 y 1712 en el que se comentaban las costumbres y modas de la sociedad londinense en una época que Bowie admiraba.

La habitación de su estudio en Nueva York en la que se encontró el cuaderno donde se hallaba el manuscrito estaba siempre cerrada con llave –sólo Bowie y su asistente personal accedían– por lo que no se descubrió hasta que los archivistas comenzaron a catalogar sus pertenencias.

Utilizando un bolígrafo negro, Bowie calificó de 1 a 10 varias de las partes de la obra, y añadió notas a las distintas historias que pretendía contar en esta pieza que no llegó a concluir.

Algunas de estas notas en papel se encontraban colgadas en las paredes del estudio y, de haberse completado, «el musical habría hecho realidad una de las ambiciones de toda la vida de Bowie», según la cadena británica.