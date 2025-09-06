Fallece la duquesa de Kent
Casada con un primo de Isabel II, Katharine Worsley fue muy querida en el Reino Unido y el primer miembro de la familia real británica en convertirse al catolicismo en 300 años.
