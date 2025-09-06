Catalina cambia de imagen y se pasa al rubio

Kate Middleton retomó su agenda oficial junto a su marido, el príncipe Guillermo, tras dos meses alejados del foco mediático disfrutando del verano junto a sus tres hijos. Una esperadísima reaparición que tuvo lugar este pasado jueves en el Museo de Historia Natural de Londres, y en el que la princesa de Gales sorprendió por su nuevo «look», luciendo un voluminoso y larguísimo pelo rubio con ondas en lugar de la clásica media melena castaña que lució en los últimos años.

Un llamativo cambio físico que desató numerosos comentarios hirientes hacia la nuera del rey Carlos III, llegando a especularse con que, tras el anuncio de marzo de 2023 de que padece un cáncer, no se trataría de su propio cabello sino de una peluca, criticando que su nuevo aspecto le quedaría mal y le pondría años encima.

Ataques a los que Sara Carbonero ha reaccionado indignada, compartiendo una significativa reflexión a través de sus ‘stories’ de Instagram en defensa de la princesa de Gales. «Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo ‘look’ de Kate Middleton», comenzó su carta abierta a sus más de 3,5 millones de seguidores.

«En qué momento alguien tiene tan poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos», se preguntó incrédula, sin entender cómo incluso se abrió un debate «sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto».

Críticas que le hicieron estallar: «Por favor, no se puede tener menos humanidad. No creo que a ella le llegue esta ola de odio, afortunadamente, pero una vez más deja constancia de la sociedad que somos; la que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter odio hacia una persona que convive con una realidad durísima», afirmó rotunda.