Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Travis Kelce explora su faceta de actor

El jugador de fútbol americano y actual prometido de la cantante Taylor Swift sigue acaparando focos. Tras el anuncio de su boda, se ha conocido que protagonizará una serie en la que se interpretará a sí mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents