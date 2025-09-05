Magia termal gallega y nueva masculinidad en la Mostra de Venecia

Gabriel Azorín tuvo la idea que ha acabado convirtiéndose en su primer largometraje, la coproducción catalana que acaba de presentar en la Mostra de Venecia fuera de competición, mientras se daba un baño. Pero no uno cualquiera: se encontraba en las termas adyacentes al complejo arqueológico romano Aquis Querquennis, en Ourense. «Al hacerse de noche, me quedé solo en una de sus bañeras, que tienen forma de sarcófago, y me encontré frente a un cielo estrellado increíble», recuerda el director albaceteño. «Pensé en cuánta gente habría estado en esa misma situación a lo largo de los siglos y de los milenios, y entonces me sentí muy pequeño pero, a la vez, muy bien acompañado».

Evocadora del cine de Albert Serra tanto por su ritmo pausado como porque funciona más como una sucesión de largas conversaciones que como una historia, «Anoche conquisté Tebas» ofrece un embriagador estudio de la emotividad masculina y la condición humana, y de cómo ambas se mantienen constantes a pesar del paso del tiempo. En sus primeros compases, un grupo de chicos portugueses cruzan la frontera hacia España para visitar las citadas ruinas y, mientras atraviesan bosques y pantanos, hablan de los videojuegos bélicos en los que participan «online», en particular una versión digital de la antigua batalla de las Termópilas.

Una vez en las termas, las aguas parecen hacer efecto en su estado de ánimo, y darles el valor necesario para decir cosas que nunca habían confesado a nadie. Bajo las estrellas, dos de ellos reflexionan sobre su amistad y se atreven a confesar sentimientos ocultos. «Los hombres pasamos mucho tiempo juntos, pero no nos decimos las cosas que realmente nos importan, que nos dan miedo o nos preocupan», explica Azorín. «Hemos perdido el arte de la conversación. Y unas ruinas romanas son algo parecido a un lugar sagrado que permite a la gente dejar de correr al ritmo que impone el mundo actual para pararse y hablar».