Lady Gaga estrena el vídeo de «The Dead Dance» y se suma a «Miércoles»

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga estrenó el miércoles The Dead Dance, su nueva canción, que cuenta ya con más de cinco millones de reproducciones en YouTube, y cuyo vídeo, dirigido por el cineasta Tim Burtom, fue filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, uno de los rincones más terroríficos de Ciudad de México.

El estreno de la canción, una mezcla entre disco, pop y gótico rodada en blanco y negro, se hizo viral en redes sociales en el país latino y formará parte de la musicalización de la segunda temporada de la serie Miércoles, dirigida también por Tim Burton y a cuyo elenco se suma en esta nueva temporada la cantante para representar a la profesora Rosaline Rotwood.