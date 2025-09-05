Lady Gaga estrena el vídeo de «The Dead Dance» y se suma a «Miércoles»
EFE
Ciudad de México
La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga estrenó el miércoles The Dead Dance, su nueva canción, que cuenta ya con más de cinco millones de reproducciones en YouTube, y cuyo vídeo, dirigido por el cineasta Tim Burtom, fue filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, uno de los rincones más terroríficos de Ciudad de México.
El estreno de la canción, una mezcla entre disco, pop y gótico rodada en blanco y negro, se hizo viral en redes sociales en el país latino y formará parte de la musicalización de la segunda temporada de la serie Miércoles, dirigida también por Tim Burton y a cuyo elenco se suma en esta nueva temporada la cantante para representar a la profesora Rosaline Rotwood.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia