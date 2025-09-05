Isabel Preysler publicará sus memorias el 22 de octubre

Isabel Preysler es una de las grandes protagonistas de la crónica rosa de nuestro país desde hace más de 50 años. Elegante y enigmática, su vida está rodeada de un halo de misterio que está a punto de llegar a su fin, ya que como ha anunciado la editorial Espasa, el 22 de octubre verán la luz sus memorias: «Mi verdadera historia».

Un libro en el que contará los momentos que han marcado su vida desde que llegó a España con apenas 20 años procedente de su Filipinas natal, y en el que se sincerará no solo sobre su faceta más familiar como madre y abuela, sino sobre las grandes historias de amor que ha vivido con sus tres maridos, Julio Iglesias, Carlos Falcó, y Miguel Boyer, y con el premio Nobel Mario Vargas Llosa.

«Se ha escrito muchísimo sobre mí, incluso libros, pero ninguno contaba la verdad. Es un proyecto personal en el que llevo más de un año y medio trabajando con ayuda de la editorial para darle forma», ha confesado Isabel en declaraciones exclusivas a Harper’s Bazaar.