Antonia San Juan anuncia que padece cáncer y se aparta de los escenarios

Muchos conocen a Antonia San Juan por su icónico papel como Estela Reynolds en La que se avecina, pero la actriz nacida en Gran Canaria es mucho más que eso. Guionista, directora de cine, monologuista y actriz en múltiples proyectos, ha construido una carrera artística muy completa. Tanto que tenemos un cariño muy especial a esta mujer que sabe interpretar todo tipo de papeles.

Ha sido precisamente en su faceta de monologuista donde ha tenido que enfrentarse a una dura noticia que ha querido compartir con todos sus seguidores: le han diagnosticado un cáncer. San Juan cuenta que llevaba un tiempo con malestar en la garganta y problemas en las cuerdas vocales, y fue esto lo que la llevó a acudir al médico. Después de varias pruebas y semanas de espera, recibió el diagnóstico. Aunque no ha dado demasiados detalles, sí ha confirmado que se trata de un cáncer, y ha manifestado su esperanza en que haya sido detectado a tiempo.

La actriz ha compartido en sus redes cómo ha sido el proceso hasta llegar al diagnóstico. Asegura que confía plenamente en la ciencia y espera que todo evolucione de manera positiva.

«El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino y me han hecho pruebas, un TAC y de todo. Entonces, al hacerme una biopsia, me han dado medio diagnóstico: tengo cáncer. Ahora, cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es, cuál es la solución y si hay tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia», ha explicado.

Asimismo, aunque notamos en el vídeo que la actriz está sensible y tiene que ser muy difícil dar voz a una noticia así, ha sacado una gran fortaleza para comunicar su situación y agradecer a sus seguidores. Además, quiere mirar el lado bueno de todo y reseñar que ha tenido cosas bonitas en su vida. «No me gusta quejarme o que me tengan compasión. Solamente quiero dar las gracias y comentar que si no me ven activa es porque estoy enferma. Gracias a todos, voy a hacer todo lo posible por curarme».

Como es normal, la intérprete ha tenido que bajarse de algunos proyectos, ya que no puede mantener el mismo ritmo de trabajo. Además, es probable que tenga que seguir un tratamiento reglado, lo que podría impedirle realizar grandes desplazamientos o participar en giras con sus monólogos. Aun así, ha destacado que espera con ganas encontrarse bien para poder volver por todo lo alto. Y seguramente lo hará con más personajes de categoría, como lo fueron Imoguiri en El Hoyo o Agrado en Todo sobre mi madre.