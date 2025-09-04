Sydney Sweeney y Scooter Braun, romance sorpresa

Salta de nuevo el radar del amor en Hollywood. Y sí, parece ser que hay una nueva pareja sorpresa. Sydney Sweeney vuelve a acaparar titulares y es que, según ha informado la web ‘TMZ’, la actriz de ‘Euphoria’ estaría saliendo de forma «casual» con el productor Scooter Braun.

En marzo de 2025 se anunciaba la ruptura entre la joven actriz y el productor Jonathan Davino, lo que conllevó también la cancelación de su compromiso. Sin embargo, ahora, a sus 27 años, Sweeney habría abierto de nuevo las puertas de su corazón, esta vez al magnate musical, de 44 años.

La pareja fue vista por primera vez en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada el pasado mes de junio en Venecia. Y a raíz de ese encuentro, habrían empezado a salir. Por ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto, aunque ‘TMZ’ afirma que mantienen una relación casual y sin compromiso, lo que el medio define como una «situationship».

Parece que Sweeney no logra mantenerse alejada de la polémica en los últimos meses. Tras protagonizar una controversial campaña con American Eagle en julio de 2025, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por su vida sentimental. En julio, Internet ardía: la campaña que pretendía fortalecer la imagen juvenil de la marca, desató una enorme polémica al ser acusada de transmitir mensajes racistas por su eslógan: ‘Sidney Sweeney has great jeans’, un juego de palabras que se aprovechaba de lo similar que se pronuncian en inglés las palabras ‘jeans’ (tejanos) y ‘genes’ (genes).

Scotter Braun es un empresario y mánager neoyorquino reconocido a nivel mundial. En 2008 saltó a la fama tras descubrir al cantante Justin Bieber, y ha gestionado las carreras de Ariana Grande, Demi Lovato y Ozuna, entre otros.