Manu Tenorio habla de su depresión
«Te sientes que no sales de ese agujero». Manu Tenorio ha confesado una reciente depresión a las puertas de su participación en el programa «Bailando con las estrellas».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética