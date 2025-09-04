Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco (Bisceglie, Bari, 1952), su pareja durante los últimos 20 años. Dell'Orco siempre ha sido un pilar fundamental del grupo Armani, siendo el director de la oficina de estilo masculino, responsable de supervisar y dar forma a las colecciones de hombre.

La pareja se conoció hace más de 45 años, cuando Dell'Orco tenía 24 años y trabajaba en Snam como ejecutivo de publicidad. Tras ver que tenían buena sintonía y algunas colaboraciones con la marca, Leo se convirtió en una pieza más de la firma.

La pareja mantuvo una relación discreta hasta 2021, cuando Armani salió al escenario cogido de la mano de Dell'Orco al finalizar uno de los desfiles de la colección masculina de la marca. "Prefiero estar entre bastidores y hacer las cosas importantes desde allí, eso es todo", declaró el compañero de vida del diseñador.

El futuro de la marca

En aquel momento, Armani expresó que había dado un paso más en presentarlo públicamente porque él lo ayudaba con las colecciones desde hace muchos años: "Es mi colaborador y es muy bueno, igual que mi sobrina Silvana con la colección femenina. Estoy preparando mi futuro con las personas que tengo ahora a mi lado".

Armani también expresó en su autobiografía 'Per Amore' que su pareja es “la persona a quien he confiado mis pensamientos más íntimos, personales, laborales y demás, y que los ha guardado con gran discreción".

Ahora la duda reside en si Dell'Orco será el heredero del imperio de Armani o este lo cederá a su sobrina Silvana. "Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he asumido hacia Leo Dell'Orco , los miembros de mi familia y el equipo de trabajo", declaró Armani en una entrevista con el 'Financial Times'.