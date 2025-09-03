La «vuelta al cole» de Carlota Corredera
Europa Press
Madrid
Con las pilas cargadas después de unas vacaciones en las que confiesa que ha disfrutado como nunca de su hija Alba (10), Carlota Corredera afronta el arranque del curso con numerosos proyectos.
A su regreso como presentadora de «No somos nadie» —nuevo programa de TenTv tras el fin de «La familia de la tele» en TVE— como sustituta de María Patiño los viernes, se suma su doblete en Radio Nacional de España: por las mañanas en «El Despertador» con Gorka Rodríguez, y en las tardes con el nuevo programa radiofónico que supone el regreso de David Cantero tras su salida de Informativos Mediaset.
