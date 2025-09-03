Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Graham Greene, nominado al Óscar por «Bailando con lobos»

El intérprete canadiense había nacido hace 73 años en una reserva india de Ontario

Grahan Greene, fallecido a los 73 años. | Europa Press

Europa Press

Madrid

Graham Greene, actor canadiense nominado al Óscar por «Bailando con lobos» (1990), falleció a los 73 años en Stratford (Ontario). Según ha confirmado su agente a The Hollywood Reporter, el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre tras padecer una larga enfermedad. «Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente», declara en un comunicado al medio estadounidense Michael Greene, agente del intérprete. «Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo», añade en referencia a quien fuera representante del actor muchos años y que falleció en 2013.

Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird en «Bailando con lobos», el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Óscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.

Tras «Bailando con lobos», su trabajo aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood. Tras su irrupción mundial en la película de Costner, se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: desde el carismático policía sioux Walter Crow Horse en «Thunderheart» (1992) al socarrón Joseph en «Maverick» (1994) o a Arlen Bitterbuck en «La milla verde» (1999).Con trabajos aún pendientes, mantuvo una actividad constante hasta el final.

