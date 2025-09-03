Muere Graham Greene, nominado al Óscar por «Bailando con lobos»

Graham Greene, actor canadiense nominado al Óscar por «Bailando con lobos» (1990), falleció a los 73 años en Stratford (Ontario). Según ha confirmado su agente a The Hollywood Reporter, el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre tras padecer una larga enfermedad. «Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente», declara en un comunicado al medio estadounidense Michael Greene, agente del intérprete. «Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo», añade en referencia a quien fuera representante del actor muchos años y que falleció en 2013.

Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird en «Bailando con lobos», el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Óscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.

Tras «Bailando con lobos», su trabajo aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood. Tras su irrupción mundial en la película de Costner, se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: desde el carismático policía sioux Walter Crow Horse en «Thunderheart» (1992) al socarrón Joseph en «Maverick» (1994) o a Arlen Bitterbuck en «La milla verde» (1999).Con trabajos aún pendientes, mantuvo una actividad constante hasta el final.