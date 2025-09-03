María Castro, premio de honor en el festival de Cádiz

La actriz viguesa María Castro recibirá el Premio de Honor 2025 en la tercera edición del South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz del 12 al 17 de septiembre y que contará con nueve estrenos mundiales, diez estrenos en España y una veintena de nombres destacados de la industria audiovisual internacional.

La organización del festival anunció este martes en la presentación del certamen que Castro será distinguida en la gala inaugural, uniéndose así a los ya premiados Chris Brancato y Paco León.

Con más de 25 años de trayectoria, la intérprete viguesa es conocida por su participación en series como «Amar es para siempre», «La promesa», «Sin tetas no hay paraíso» o «Tierra de lobos», así como en cine, teatro y televisión.

Invitados como Diane Kruger, Fernando Tejero, Paris Lees, Marimar Vega, Fernando Trueba, José Luis Moreno o Astrid Bergès-Frisbe pasarán por esta edición del certemen, que abrirá con la premiere mundial de «El Centro» (Movistar Plus+ y Fonte Films) en el Gran Teatro Falla, seguida de «Cuando nadie nos ve» (HBO Max) en el Teatro del Títere ‘La Tía Norica’.

South International Series Festival reunirá proyecciones, encuentros con profesionales y actividades de industria. Según la Diputación, la edición de 2024 generó un impacto económico superior a los 12,5 millones de euros en la provincia, con más de 21.000 asistentes y una audiencia global estimada en 500 millones de personas. Las entradas para las proyecciones ya están disponibles en la web oficial del festival.