Eva González, sobre la separación de Kiko e Irene: «Los dos son maduros»

Eva González, presentadora de «La Voz», mostró su lado más discreto al hablar de la que un día fue su familia política. Sobre sus excuñados Kiko Rivera e Irene Rosales, matiza: «Los dos son personas maduras, adultas, y estoy segura de que seguirán siendo una familia».

