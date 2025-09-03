Eva González, sobre la separación de Kiko e Irene: «Los dos son maduros»
Eva González, presentadora de «La Voz», mostró su lado más discreto al hablar de la que un día fue su familia política. Sobre sus excuñados Kiko Rivera e Irene Rosales, matiza: «Los dos son personas maduras, adultas, y estoy segura de que seguirán siendo una familia».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel