Cristina Pedroche reaparece

Mes y medio de dar a luz a su segundo hijo, Isai, la presentadora regresa a las redes. Se había tomado un descanso «sin leer comentarios dañinos», dijo ayer en Instagram.

