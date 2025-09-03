Cristina Pedroche reaparece
Mes y medio de dar a luz a su segundo hijo, Isai, la presentadora regresa a las redes. Se había tomado un descanso «sin leer comentarios dañinos», dijo ayer en Instagram.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel