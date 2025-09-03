Anna Wintour ya tiene sucesora

La revista Vogue, referencia por antonomasia de la moda y el glamour, anunció ayer el nombramiento de Chloe Malle como jefa editorial de la edición estadounidense en sustitución de Anna Wintour, que el pasado junio anunció su retirada tras casi cuatro décadas al frente de la publicación.

Malle, de 39 años, era hasta ahora editora de la edición digital (Vogue.com) y codirigía el pódcast de moda The Run-Through, de inmediato quiso dar una señal de continuidad con el legado de Wintour. «Me siento increíblemente afortunada de tener a Anna justo al final del pasillo como mi mentora», dijo la nueva editora en sus primeras declaraciones que recoge la revista.

La misma Wintour se encargó de dejar claro que Malle había sido una elección suya: «Cuando se trata de elegir a alguien como editora del Vogue estadounidense, supe que tenía la oportunidad de hacer lo correcto».

Chloe Malle es un ‘producto de la casa’, ya que comenzó a trabajar en la revista en 2011, cuando fue nombrada «editora social» y se encargaba de la cobertura de bodas y otros eventos. Además, de 2016 a 2023 fue editora colaboradora de Vogue, escribiendo artículos y supervisando «proyectos especiales», entre otras tareas, según detalla el artículo.

Más allá de Vogue, Malle también ha escrito para otros medios como The New York Times, Architectural Digest o The Wall Street Journal.

La nueva ejecutiva procede de una famosa familia. Es hija de la actriz Candice Bergen y del director francés Louis Malle, ya fallecido. Su madre ha sido también directora de Vogue, aunque en la ficción. Interpretó a Enid Frick, la verdadera directora, en al serie «Sexo en Nueva York»

Malle reemplazará a Anna Wintour, una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, que se convirtió en editora de Vogue en EEUU en 1988 y hoy es considerada una gurú del sector, visible en la primera fila de los desfiles más importantes, dirigiendo el instituto de moda del Museo Metropolitano de Nueva York y también su Met Gala.

Su fama se disparó después de que la retrataran tácitamente en la película «El diablo viste de Prada» (2009), una adaptación de la novela homónima, donde la actriz Meryl Streep interpretaba a la implacable jefa de una revista de moda, llamada Miranda Priestley.