El «influencer» Pablo Garna deja las redes para hacerse sacerdote

El influencer Pablo Garna ha anunciado que deja su acomodada vida en redes sociales para entrar al seminario y ser sacerdote. Este modelo granadino de 35 años ha asegurado que quiere «vivir la vida que un día Dios pensó para mí, hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo».

En un vídeo publicado en Instagram, donde tiene 650 mil seguidores, ha explicado que su última publicación era para despedirse de las redes sociales. Garna asegura que quiere estar en «el foco de silencio, de oración, de hábitos, de rutina, una vida radicalmente distinta» porque «en unas semanas voy a entrar al seminario, ya está, así, tal cual, y y si Dios quiere, en unos años, pues seré sacerdote». Aunque sus seguidores eran conscientes de cómo vívía la religión, ha sorprendido a muchos este cambio tan radical.

«Sé también que es una decisión que el mundo puede no entender, ¿no? Me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, ganar dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas, pero de qué me sirven esos viajes, ese coche, ese piso, familia...pero no es en lo que yo tengo en el corazón», ha razonado en el vídeo.