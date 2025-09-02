Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ariana Grande llega a Europa

La cantante y actriz aterrizará en Europa con la gira de su último trabajo ‘Eternal Sunshine’. Londres será la encargada de congregar a sus fans, con cinco fechas en agosto del 2026.

