La original propuesta para que Taylor Swift se case en Vigo

Es el compromiso más comentado de los últimos meses, la cantante estadounidense y figura mundial del pop, Taylor Swift, se casa con el jugador de futbol americano, Travis Kelce. Entre comentarios y felicitaciones, la estrella ha recibido una original propuesta para llevar su boda a Vigo.

Un edificio histórico, vistas al mar y salones amplios para acoger a todos los invitados; esta es la propuesta que el Real Club Náutico de Vigo lanza a la cantante a través de sus redes sociales.

«Una puesta de sol digna de Love Story» para Taylor Swift

«Taylor, el altar ya lo tenemos frente al mar. Solo faltas tú», comenta en su publicación el Club. Entre las ventajas que le ofrecen a la cantante, la entidad ofrece a la feliz pareja unas vistas únicas de la ría de Vigo con «Una puesta de sol digna de Love Story».

En el vídeo muestran sus salones, con espacio suficiente para los 'Swifties'; música de piano en directo y un personal que se muestra más que dispuesto para acoger el evento. Además, como ellos mismos comentan, todo el lugar cuanta con «un ambiente que grita… Enchanted».

Todavía no sabemos qué prepara la cantante para ese día tan especial, pero después de su gira mundial, The Eras Tour, cabe esperar una boda por todo lo alto y con una lista de invitados de lo más selecta. ¿Por qué no celebrarla en Vigo?

Las instalaciones, con más de 100 años de historia, ofrecen todo lo que puede pedir una pareja VIP. Desde la Ciudad deportiva de A Madroa en la que el novio podrá seguir entrenando o probar el futbol europeo, hasta un puerto deportivo en el que los invitados podrán atracar sus yates de lujo.

El Club no ha dudado en etiquetar a la estrella en la publicación para que le llegue esta particular propuesta. La posibilidad es remota, ¿pero a quién no le gustaría acoger en Vigo a la que parece será una de las bodas de la década?