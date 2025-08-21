Hecatombe en la vida de Makoke: cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta'

La vida de Makoke acaba de dar un giro de 180 grados. La colaboradora ha cancelado su boda con Gonzalo, prevista para el próximo mes de septiembre, tal y como ha informado el programa 'Tardear' en Telecinco. Difetentes informaciones apuntan a que se trata de una decisión tomada por causas de fuerza mayor, que en ningún caso suponen la ruptura de la pareja.

La idílica relación que mantenían desde que se conocieron hace dos años sufrió un sobresalto el fin de semana pasado, al hacerse público en 'Fiesta' que el empresario había tenido un conflicto personal con una pareja del pasado, que le había llevado a dormir una noche en el calabozo.

Makoke intentó capear el temporal como pudo, pero tras salir del plató se mostró seria y nerviosa por lo ocurrido en directo. Aunque posteriormente se volvió a sentar para participar en otros temas, se mostró preocupada durante todo el programa por lo ocurrido.

Sin embargo, lo ocurrido en 'Fiesta', no habría tenido nada que ver con esta drástica decisión y diferentes fuentes apuntan a que la cancelación de la boda de Makoke y Gonzalo es temporal, por lo que se celebrará en otra fecha, por el momento sin concretar. Será la propia interesada quien aclare lo ocurrido en los próximos días.