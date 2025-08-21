El ex del Celta, Gabri Veiga, y Carla Leins anuncian que van a ser padres: «Nuestro mayor sueño hecho realidad»

El canterano del Celta y actual futbolista del Oporto, Gabri Veiga, y la estudiante de medicina, Carla Leins, han anunciado a que esperan su primer hijo. Lo han hecho a través de una publicación en la red social Instagram con un pie de foto en el que se puede leer «Nuestro mayor sueño, hecho realidad».

La pareja se comprometió el pasado diciembre sobre el césped del Abanca Balaídos, el escenario en el que el futbolista deslumbro a aficionados propios y ajenos cuando vestía la camiseta celeste. No han tardado en llegar las felicitaciones de otros jugadores de la órbita celeste como Miguel Rodríguez, Carlos Domínguez, Fran Beltrán o Fernando Medrano, entre otros.

En el vídeo con el que han anunciado la futura paternidad se puede ver a Leins sometiéndose a una ecografía, seguido por la pareja celebrando la noticia en Cabo Silleiro y mostrando la imagen del pequeño que esperan.

La pareja siempre ha mantenido un perfil público sobre su relación. En los últimos dos años desde que Veiga saliese de Vigo rumbo al Al Ahli saudí, se les ha podido ver juntos visitando parajes como Al-Ula o Machu Picchu, así como los partidos del futbolista.

Esta temporada, el jugador natural de O Porriño regresa a Europa, donde jugará para el Oporto en Portugal. Desde su llegada a la cantera celeste con solo once años, el Celta siempre ha formado parte de su vida y el club no cierra la puerta a un regreso futuro.