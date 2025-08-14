Amancio Ortega desembarca en Aldán

Es, quizás, uno de los millonarios más discretos del país, y de hecho a Amancio Ortega le gusta ser uno más en Aldán, en donde desde el sábado y como desde hace varios años, pasa días del verano a bordo de su yate «Valoria B», de 47 metros de eslora y con dos cubiertas, que permanece fondeado en la ría frente a Ameixide, a poca distancia del muelle de esta parroquia de Cangas.

El empresario, camino a tierra. | Santos Á.

Seguro que, en muchas ocasiones, Amancio Ortega consiguió ser un vecino más y pasar desapercibido como un padre de familia y también abuelo orgulloso, por ese aspecto entrañable que le caracteriza y su manera de ser, celoso de su intimidad. Pero cada vez que el empresario, de 89 años, se mueve, lo hace con una nutrida escolta y sus saltos a tierra desde el «Valoria B» no pasan por alto, como ocurrió ayer a primera hora de la mañana.

Un coche de color oscuro con chófer le esperaba en el muelle, a donde llegó desde el yate en la embarcación auxiliar del «Valoria B» con dos miembros de su tripulación. Lo hizo vestido de manera informal, con camisa por fuera del pantalón azul marino tipo chino y zapatillas de esparto de color oscuro, demostrando también agilidad en el desembarco. Nada más poner pie en el muelle, muy observador a quien le retrataba, entró en el coche y se marchó hacia un rumbo desconocido. Amancio Ortega regresó cerca de las ocho de la tarde a Aldán para embarcar de nuevo en el yate, que es hogar para toda la familia, para su mujer Flora Pérez y la hija de ambos Marta, actual presidenta no ejecutiva de Inditex, que disfruta también de este «Caribe gallego» con su marido Carlos Torretta y sus hijos.

En Aldán es difícil que alguien lleve el parte de lo que Amancio Ortega hace en su día a día cuando llega con el «Valoria B», salvo que sigue con la tradición de comprar toda la prensa -ahora en O Hío-, aunque no él sino personal de su confianza. A nadie le gusta hablar del que consideran «uno más en el pueblo» y esa tranquilidad es la que él busca. Desde la lonja, en donde trabajan los bateeiros, reconocen que le ven de vez en cuando cuando vienen a recogerle en un coche, pero dicen que su presencia no altera la vida tranquila de Aldán. En ocasiones también se ve a la mujer del empresario, Flora Pérez, paseando por el muelle al perro de la familia, aunque sin llamar la atención, discreta y mostrando una sonrisa a las personas con las que se cruza.

Desde siempre, el fundador de Zara se ha visto cómodo en Aldán, aunque en la parroquia se echan de menos aquellos tiempos de antes de 2019, cuando junto a la lonja existía el barMuelle, que atraía a muchos comensales interesantes que al anochecer se juntaban en una tertulia en la llamada «mesa del parlamento», con vistas, como no, al «Valoria B».