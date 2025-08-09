Nace el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, que ha recibido el nombre de Miquel

Rafa Nadal y Mery Perelló han sido padres de un niño, que ha recibido el nombre de Miquel. El segundo hijo de la pareja ha nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo donde también dio a luz su primogénito, Rafael.

Miquel vino al mundo el pasado jueves y a diferencia del nacimiento de su hermano, en esta ocasión Mery se ha recuperado más rápido. Durante su estancia en el hospital solo los familiares directos han visitado al recién nacido.

Rafa Nadal y Mery Perelló / .

El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.

El primer hijo de Nadal y Perelló llegó pocos días antes de que se celebrara el tercer aniversario de la boda de ambos, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2019 en la lujosa Fortalesa, con la asistencia de 200 invitados, entre ellos los Reyes eméritos. Tomeu Català ofició el enlace y la diseñadora Rosa Clará se encargó del vestido de novia.

Mery Perelló, con su familia y su hijo Rafael en Roland Garrós / .

La relación entre Rafa y Mery comenzó en 2005 y su primera aparición como pareja oficial se produjo en el Roland Garros de ese año.