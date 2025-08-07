Los40 Summer Live arrasan de nuevo en Vigo

Un final por todo lo alto. Los40 Summer Live pusieron el broche final de su gira nacional con una noche inolvidable en Coia. Miles de personas con ganas de cantar, bailar y disfrutar llenaron la explanada desde horas antes para poder tener el sitio perfecto en una noche que quedará en el recuerdo.

Cuando la noche comenzó a caer, el barrio se convirtió en una auténtica fiesta al aire libre, favorecida por las buenas temperaturas y la entrada gratuita. El escenario cobró vida con el ritmo y energía de artistas nacionales: Naiara, Paul Thin, Chema Rivas, La Beba, Pikete, Lemot, Vicco, Paula Koops, Ruslana, Walls, Roi y Carla Lourdes pusieron el broche a un ‘line-up’ imparable. Animados también por el DJ set David Álvarez que mantuvo el ritmo encendido para que nadie parase de bailar.

Ayer en la Avenida Castelao además de levantarse las manos, se levantó una escultura de ballena. Esta figura hecha con tapones de botella reciclados, sirvió para recordar a los asistentes que este proyecto, «Voces x el Océano», quiere concienciar sobre el medioambiente, explicando que las fiestas además de divertidas tienen que ser respetuosas.

Vigo fue el epicentro musical de Los40 Summer Live, tras repetir escenario por segunda vez en Coia —como en la edición de 2019— el evento volvió con artistas de primer nivel y una energía completamente imparable. Esta vez la ciudad no solo revivió aquella mágica noche, sino que dejó a todos los asistentes con ganas de más.