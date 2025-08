Críticas a DiCaprio por invertir en un resort ecológico y de lujo al norte de Tel Aviv, a 70 kilómetros de la franja de Gaza

El actor Leonardo DiCaprio (51) está recibiendo numerosas críticas por invertir en un resort ecológico de alta gama en el puerto deportivo de Herzliya, en la costa central de Israel, al norte de Tel Aviv. El protagonista de 'El lobo de Wall Street', que salió con la modelo israelí Bar Refaeli entre 2005 y 2011, posee una participación del 10% en el proyecto, del que son socios también el gigante inmobiliario israelí The Hagag Group y, los hermanos Ahikam y Lior Cohen. Tras más de seis años de trámites, cambios y ampliaciones del plan original, el Comité de Planeamiento y Construcción del Distrito de Tel Aviv ha aprobado finalmente el proyecto, que ahora podrá avanzar hacia su etapa de edificación, explica el diario económico israelí 'Globes'.

No será un resort cualquiera. Con un diseño a cargo del reconocido estudio David Rockwell, el edificio contará con 14 pisos, 365 habitaciones, 51.000 metros cuadrados y 8.000 metros cuadrados de estacionamiento subterráneo. El complejo también incluirá un centro de conferencias, un restaurante de alta gama y locales comerciales. Destaca un puerto deportivo con acceso directo al hotel. Contará, por supuesto, con todos los los estándares internacionales de sostenibilidad ambiental LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), en consonancia con los ideales ecologistas del actor.

El nuevo resort se va a construir con todas las etiquetas verdes, pero de espaldas al genocidio que está ocurriendo a unos 70 kilómetros de allí, en la franja de Gaza, donde la población está siendo bombardeada y privada de alimentos por el Ejército de Netanyahu.

Uno de los más críticos, ha sido el activista estadounidense, Shaun King. "El actor se está beneficiando del apartheid en medio de un genocidio", ha escrito en X.

El medio palestino 'Quds News Network' ha acusado al actor directamente de construir un "hotel de lujo en Herzliya Marina, en tierras palestinas robadas, lo que lo convierte en cómplice de los crímenes israelíes contra los palestinos".

No es el único proyecto que DiCapri tiene en Israel, pues también participa en Mobli, una empresa emergente de medios sociales, y Aleph Farms, una empresa de carne de granja.

Mensajero de la ONU

El actor de 'Titanic' no solo es una de las estrellas más famosas y premiadas de Hollywood, sino que es también Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas para el cambio climático en 2014. Su nombramiento se anunció antes de la Cumbre sobre el Clima de la ONU, donde pronunció un discurso. Además, tiene la Fundación Leonardo DiCaprio, que se dedica a la protección de la biodiversidad y la conservación de los hábitats. Además, es miembro de la junta directiva de varias organizaciones ambientales y ha apoyado proyectos para promover la energía limpia y renovable.

Según un informe de la revista 'Far Out', DiCaprio no se ha pronunciado sobre la situación en Gaza, descrita por el secretario general de la ONU, António Guterres, el 29 de julio, como una "catástrofe humanitaria de proporciones épicas".

Artistas señalados

No es el primer artista famoso vapuleado por no condenar lo que está ocurriendo con Gaza: la semana pasada, Rosalía estuvo en el ojo del huracán cuando se supo que el diseñador mallorquín Miguel Adrover, días antes de estrenar un documental sobre su trayectoria, aireó que se negaba a hacerle un traje por no haberse pronunciado sobre el conflicto en la franja.