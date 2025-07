Maná entre miles de aplausos compartidos

Hacia las 22.31 horas (estaba anunciado a las 22.15 h.), empezó la actuación de Maná, cierre de su actual gira por la Península tras tocar hace días en Oporto. Si Labios compartidos, historia de amor/desamor, está entre los hits de Maná, como lo están Rayando el sol o El Muelle de San Blas, se puede decir que el concierto del grupo mexicano en el Monte do Gozo, «en una loma muy bonita», como dice Fher, su cantante, fue una noche de... aplausos compartidos. Aparte del mar de coros de miles de personas con estribillos que unen a generaciones, este tercer concierto de Maná en Santiago (los otros en 2000 y 2007, en ese segundo, con entradas a 30 euros; ayer a 61 tras estar a 55) tuvo una nómina de artistas teloneros muy variada, desde el pop rock del vigués Pablo Lesuit, a los tempos serenos de la irlandesa Imelda May o el hard rock de los ingleses The Darknesss. Todo ello parte de un O Gozo Festival que el año pasado tuvo como estrella compostelana a Ed Sheeran, que entonces tuvo entre el público al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que este fin de semana está en el Congreso Nacional del PP en Sevilla, donde suenan otro tipo de melodías.

Vista del público del concierto de Maná en el Monte do Gozo. | J. P.

Al hilo del festival de ayer, se contó con un PMA (puesto de mando avanzado) de la Axega (Axencia Galega de Emerxencias) que implicó a la Unidad de Policía Nacional en un operativo con la participación del director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y de otros cuerpos integrados en ese dispositivo de seguridad y emergencia, obligado ante la gran cantidad de personas convocadas este fin de semana en el Monte do Gozo. De hecho, aunque con otro tipo de público, la actividad musical multitudinaria sigue hoy en ese mismo auditorio donde O Gozo Festival ofrece un maratón de música electrónica. Lo encabeza David Guetta, que sale a las 23 h. (tiques desde 51 euros), precedido de Groove Amigos & Joyse (18 h.), Abel (19:30 h.), Tini Gessler (20:30 h.) y Mathame (21:30 h.). Guetta tiene dos premios Grammy y suma colaboraciones con estrellas como Black Eyed Peas o J Balvin, de ahí su fama. Y hoy mismo, tras el festival, Circus Club Compostela (Alfredo Brañas) propone un after party oficial con Brian Cross y Groove Amigos, con entradas desde 10 euros (más gastos de gestión).

Más citas de un festival multisede que Turismo de Galicia apoya con 3,4 millones de euros

Bright Eyes, banda estadounidense indie rock, toca el viernes 11 de julio en Capitol (21 h.; entradas a 30,50 euros), dentro de un O Gozo Festival 2025 que, entre otras cosas, propone a Lionel Richie el jueves 31 de julio en A Coruña (Coliseum). Esta programación repartida en varias ciudades gallegas tiene un apoyo económico desde la Xunta de 3,4 millones de euros, por medio de la Axencia de Turismo en concepto de patrocinio publicitario a la productora viguesa Sweet Nocturna.