Mario Casas y Melyssa Pinto, pillados en Italia: la foto de su escapada romántica

La pareja intenta esconderse, pero no lo logra. Si hace unos días veíamos como Melyssa Pinto tiraba sin querer su bolso al suelo al salir del coche de Mario Casas cuando la dejaba en la boda de Susana Bicho por las prisas de que no les pillase la prensa, ahora les he cazado en Italia. Una seguidora mía les ha pillado en Positano.

Hemos visto como Mario Casas sí que ha compartido que ha estado en la región italiana pasando unos días, ¿pero quién le tomaba las fotos? Ahora ya lo tenemos claro.

Una seguidora mía se les encontró cuando iban a la playa, de hecho Mario llevaba el mismo look que después ha compartido en sus redes, con la diferencia de que en sus fotos aparece SOLO.

Pero no estaba solo, estaba con Melyssa Pinto, ya llevan varios meses de relación y aunque las revistas les han pillado y varias veces vosotros os los habéis encontrado en sitios públicos y me habéis enviado imágenes, aún ellos no se han animado a publicar una foto juntos en sus redes como sí ha hecho su hermano Oscar con Ana Mena, o su hermana Sheila con Escassi. Parece ser que la más reticente a compartir esta relación es Melyssa.

Mario Casas y Melyssa Pinto, de la mano y enamorados en Positano, Italia / / Javier de Hoyos

La influencer rompía a finales del 2024 con Marco Panosian y parece que quiere ir despacio en su relación con Mario Casas, quiere ir poco a poco viendo como va evolucionando antes de tener cientos de fotos compartidas junto a él. Pero vamos, que está claro que están muy enamorados, en Italia, como podéis ver en la foto, les pillaron de la mano, y muy románticos. Que viva el amor. Seguiré informándoos.