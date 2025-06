Rajoy llega al Obradoiro como peregrino

Con un gran gorro, polo blanco y bermudas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy llegó ayer a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela tras recorrer desde el jueves parte del Camino Francés junto a su hermano Enrique y a su hijo Juan. Al entrar ha dicho: «Se lo recomiendo a todo el mundo».

En una calurosa jornada alcanzó la meta a paso muy rápido, saludó, se hizo fotos con quienes se lo pidieron e incluso se sonrió cuando una peregrina en bicicleta se dirigió a él con un «muchos días y buenas gracias».

Rajoy, que disfrutó del pulpo en Melide (A Coruña) y de otras exquisiteces en los diferentes tramos, comentó, preguntado por los periodistas acerca de la parte culinaria, que son comidas que lógicamente él ya había probado «otras veces» y que la experiencia es «fantástica» siempre.

«En Galicia comemos muy bien», resumió, de modo que animó a todos a disfrutar de los platos de su comunidad e hizo hincapié además en su recomendación de atreverse con esta histórica ruta de peregrinación, la cual aconsejó «a políticos y no políticos, a todo el mundo que tenga un poco de tiempo y ganas».

Eso sí, «que antes se preparen un poco», advirtió Rajoy, que en esta aventura demostró tener buena forma física. Y no desconectó tampoco de la actualidad política, «pero no voy a entrar en detalles», contestó al ser consultado al respecto.

Ya antes de llegar a la capital gallega avisó de que no iba a pronunciarse sobre asuntos políticos al ser interpelado por el ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la situación en la que queda el presidente Pedro Sánchez. «Yo al Apóstol no le voy a hablar de esos asuntos por los que usted se interesa ni esas personas a las que usted ha nombrado. No se lo merecen», fue su respuesta.