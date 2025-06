«El disco nace por la necesidad que teníamos de expresarnos»

Su carta de presentación fue un álbum de remezclas. Este es 100% Galician Army. ¿Necesitan sacar algo propio?

Desde que empezamos con el proyecto nuestro objetivo siempre fue ir cumpliendo diferentes etapas y fases. Este disco era un objetivo que teníamos desde 2022. De hecho, está compuesto gran parte en ese año pero entonces no teníamos los suficientes medios para llevar a cabo lo que queríamos. Y hasta hoy.

En esta industria no es fácil hacer lo que uno quiere.

Claro. Ya no solo en esta industria. Te diría que todo se está volviendo súper repentino. Todo lo queremos ya. Hay mucho consumo rápido y no queremos trabajar nada. Pero sacar un álbum requiere tiempo. Estos procesos no son sencillos.

¿Cómo le dan forma a las ideas de cada uno?

Nosotros tenemos el hándicap de que no vivimos juntos. Cada uno tiene su espacio de trabajo. Pero creo que también ahí está la clave de llevar tantos años juntos. Cada uno respeta el otro. Así que trabajamos de manera individual y nos vamos mandando versiones cuando tenemos algo avanzado. Después ya nos juntamos para darle forma.

¿Qué es Valuria?

Es como una parte de nuestro universo sonoro. Nace en 2022 por esta necesidad que teníamos de expresarnos. En nuestros conciertos, tocamos diferentes palos y bebemos de diferentes referentes, así que con Valuria queríamos presentar nuestro universo sonoro. Hacemos de todo. Desde música tipo bandas sonoros de Hans Zimmer a la electrónica más fiestera o algo más pop. También nos encanta juntarnos con artistas que nos ayuden a crecer.

En este disco, de hecho, hay varias colaboraciones: Iván Ferreiro, Fillas de Cassandra o Marilia Monzón. ¿Cómo surgieron?

En el caso de Iván Ferreiro, vimos que su último disco tendía a esa electrónica mal llamada indie. Vimos en ese disco varias influencias de las nuestras, así que no lo dudamos. De Fillas de Cassandra qué te voy a contar. Tenemos una relación increíble. En cuanto empezamos a hacer el disco, les dijimos que queríamos hacer esta canción y les pareció perfecto. Con Marilia, lo mismo. Tenemos una relación espectacular con ella. Nos llama muchísimo la atención su voz melódica, esos giros. Nos la imaginábamos por encima de una canción tipo de los años 80, como una banda sonora.

Y luego está GA GA. Un auténtico himno de fiesta.

Sí. Esa canción está compuesta desde 2022 y la hemos tocado en directo 40 veces. Realmente, hace años no pensábamos meterla en el disco, pero vimos que funcionaba guay en directo y a nivel sonoro nos encaja en el proyecto.

¿Son conscientes de cómo son capaces de enganchar al público en sus directos?

Venimos del mundo DJ y de pinchar en discotecas. De cosas que no nos apasionaban tanto. A raíz de eso, aprendes lo que no te gusta para saber lo que gusta. El mundo DJ está guay, pero necesitábamos más. Nos gusta tocar en directo y expresarnos de otra manera, a través de la música y nuestros teclados.

¿Tiene canción favorita de Valuria?

Yo creo que la que mejor encaja en directo es GA GA. Suena diferente y le da un toque extra. Pero del disco, mi favorita es Valuria, con Fillas de Casandra. Es bastante diferente a lo que tenemos nosotros y también a lo que han hecho ellas hasta ahora. Nos flipa el resultado. Confiamos en que va a gustar.