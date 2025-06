C. Tangana: «Sigo creyendo en la inspiración del salvaje»

Rapero, músico, compositor, productor, cantante, y ahora cineasta. Antón Álvarez Alfaro es C. Tangana, pero también es Pucho, Crema, El Madrileño y todos los sobrenombres por los que se le ha conocido. Sigue sumando facetas conforme se va «enamorando» de sensaciones, de imágenes o de sonidos. Tras el éxito brutal del disco El Madrileño, que reformuló su propia carrera y el panorama de la canción española, y de triunfar en el cine, se encierra en el estudio a buscar la siguiente. Todavía no la ha encontrado, pero no tiene prisa: de ello conversó ayer, en el espacio de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el puerto de A Coruña en una nueva edición de «The MOP Talks» junto al director de cine Santos Bacana, quien se puso tras la cámara para filmar Esta ambición desmedida, el documental que recoge la gira más ambiciosa de la carrera del cantante.

«Estoy reconfigurándome», aseguró el artista al respecto del trabajo que hoy realiza en el estudio. Un proceso creativo en el que en días buenos consume «14 o 16 horas de tiempo», que muchas veces caen en saco roto. «La mayoría de los días parecen tirados a la basura», confesó. A veces, no obstante, hay rayos de luz y las cosas salen «en una hora». Es el caso de ‘Tú me dejaste de querer’, el tema que actuó como preámbulo de lo que sería El Madrileño, un disco, una gira y un éxito que todavía reverbera hoy. «Un alumbramiento de una hora requiere seis anteriores de palos de ciego», puntualizó ante los 200 asistentes de la velada que le escuchaban atentamente, entre los que se encontraban Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta.

Tangana repasó sus inicios en el rap, cuando la cultura urbana no tenía vía libre en los grandes festivales. Entonces no era C. Tangana, era Crema, integrante del grupo Agorazein, que escribía y grababa sus maquetas sin muchas pretensiones ni mucha pericia técnica. «En algún suplemento de un gran medio, nos llamaban los ninis del Primavera Sound a los de la cultura urbana. Con ‘Mala mujer’, supimos que era cuestión de tiempo que la cultura urbana ganase su lugar», explicó. Muchos años después de aquello, haciendo honor al nombre de su gira más célebre —Sin cantar ni afinar— confesó que no ha querido ganar demasiadas habilidades. «Sigo sin ser capaz de poner tres acordes en el piano. Tengo esa pelea interna, no sé si quiero aprender. Sigo creyendo en la inspiración salvaje, en el atrevimiento del ignorante. Cuanto más conocimiento tengo, menos capacidad tengo de hacer algo original», reflexionó el músico.

Una intuición como la que tuvo cuando se cruzó por casualidad, en una fiesta, con Yerai Cortés, el guitarrista flamenco que protagonizaría más tarde la primera película documental dirigida por C. Tangana, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, un éxito más que hizo preguntarse a Santos Bacana si C. Tangana ha conocido alguna vez el fracaso. «En mi vida ha habido mucho fracaso. La mayor parte de mi música no ha sido exitosa. Hoy en día es más fácil tener cinco minutos de éxito, pero es más difícil que algo trascienda», afirmó.