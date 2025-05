Los reyes acompañan a la infanta Sofía en su graduación

Los reyes Felipe VI y Letizia acompañaron ayer a la infanta Sofía en su graduación tras completar sus estudios de Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales en el que también estudió la princesa de Asturias. Como ya ocurrió con Leonor, Don Felipe y Doña Letizia no quisieron perderse este momento tan importante en la vida de su hija menor, quien sin embargo no pudo estar acompañada por su hermana ya que se encuentra embarcada en el buque escuela «Juan Sebastián de Elcano» completando su formación naval.

Sofía sostiene el diploma flanqueada por el director y la presidenta del colegio. | Efe

La infanta recibió su diploma de graduada en Bachillerato Internacional de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981.

Al subir al escenario, para recoger su certificado de estudios, la tutora del UWC College dijo: «El recorrido de Sofía ha estado marcado por su perseverancia y un notable crecimiento personal, y ha pasado de ser una escuchante empática y afectuosa por naturaleza a ser una ‘compañera de apoyo’ acreditada. Verdadera amiga en los momentos difíciles, echaremos mucho de menos la calidez y el espíritu vibrante de Sofía».

La infanta formó parte de la promoción de graduados en el internado UWC Atlantic College este año, un total de 195 estudiantes de 58 nacionalidades diferentes, de los que 134 son mujeres y 61 hombres. Con 29 primeras lenguas diferentes, 88 de ellos no tienen el inglés como primera lengua o lengua nativa y solo una decena de ellos tienen el español como lengua nativa.

Sin formación castrense

En el caso de la infanta Sofía, Zarzuela ya adelantó que no está previsto que reciba formación militar como la princesa de Asturias quien, como heredera al trono y futura capitana general de las Fuerzas Armadas, pasará por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire para recibir instrucción castrense.

Está por ver ahora qué estudios universitarios cursa ahora la infanta Sofía, quien el pasado 29 de abril alcanzó la mayoría de edad. Desde la Casa del Rey se ha hecho saber que «se están considerando varias opciones». En su caso ha cursado el Bachillerato Internacional, igual que su hermana, lo que no requiere de la realización del examen de acceso para estudiar en una universidad española.

Al parecer, la hija menor de los reyes estaría barajando varias posibilidades en cuanto a los estudios que desea cursar a continuación, si bien aún no está claro si lo hará en España, como fue el caso de su padre, el rey Felipe VI, quien posteriormente sí que cursó un máster en Georgetown (Estados Unidos).

«Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. ¡Disfruta mucho!»

La princesa Leonor felicita a su hermana desde la República Dominicana

La princesa Leonor felicitó en un vídeo a su hermana, la infanta Sofía, tras la graduación en el internado UWC Atlantic College de Gales, al que no pudo acudir porque estar embarcada en el «Juan Sebastián de Elcano».«¡Hola, Sofía! No puedo estar hoy (por ayer) ahí, en Gales, para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. ¡Disfruta mucho y muchos besos!», ha dicho Leonor en un vídeo, remitido por la Casa Real, a bordo del «Elcano».En el vídeo también aparece un recopilatorio de algunas vivencias «en estos dieciocho años juntas», según explica la Zarzuela. Comienza con una felicitación colectiva enviada por Leonor con sus compañeros, con motivo del 18 cumpleaños de Sofía, a bordo del buque escuela el pasado 29 de abril, y que no fue publicada debido al apagón ocurrido el día antes.Además, en la pieza audiovisual se acompañan estas dos felicitaciones con imágenes de participaciones en actos institucionales de años atrás —entre ellos, el de la Fundación Princesa de Asturias y la Fundación Princesa de Girona, la celebración de triunfos deportivos, el Día de la Fiesta Nacional o el Día del Libro, entre otros—, así como algunas fotografías personales conjuntas.