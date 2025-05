Cristina Castaño anuncia que está embarazada de 7 meses en «La Revuelta»

Sin palabras. Así se quedaron tanto David Broncano como la audiencia este pasado martes cuando la actriz Cristina Castaño entraba al plató de «La Revuelta» presumiendo de un avanzado embarazo del que nada se sabía hasta el momento. Radiante con un ajustado mono de color fuxia que evidenciaba su silueta premamá, la protagonista de «Al salir de clase» o «La que se avecina» no ha tardado en sacar el tema ante la sorpresa que el presentador ha sido incapaz de disimular al verle su incipiente barriga.

«Antes de nada, ¿tienes algún regalo?», fue lo primero que le dijo a la intérprete de Vilalba el de Jaén, haciendo referencia a los detalles que llevan sus invitados cuando visitan el programa. «La verdad es que no he tenido tiempo. Lo que pasa que me extraña que no me digas nada... Te lo agradezco, pero vaya...», respondió la actriz con una gran sonrisa, apartándose la blazer para acariciarse orgullosa la abultada tripa mientras el público estallaba en aplausos.

«No he tenido tiempo de preparar el regalo y he dicho, si ya vengo yo con regalo incorporado. Pero no es tuyo», bromeó, haciendo alusión a que prefería hablar ya sobre su embarazo porque «la gente va a decir ‘¿qué le ha pasado a esta mujer?’».

Revelando que actualmente no tiene pareja, Cristina dio algunos detalles de su futura maternidad, como que está embarazada de 7 meses —«de parto no me pongo, a no ser que sea sietemesino», dijo con gracejo— y que «por el momento» prefiere no saber si es niño o niña: «Todavía estoy definiendo cuándo quiero saberlo», reconoció, dejando entrever que podría esperar hasta el parto para conocer este dato tan especial.

«Lo llevo bien por ahora», confesó, precisando que a sus 46 años —cumplirá 47 en octubre— «me planto con uno», a diferencia de su abuela paterna, que tuvo 12 hijos, y la materna, con10. A la espera de convertirse en madre de su primer hijo, Cristina continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales, y además de anunciar embarazo ha promocionado en su visita a «La Revuelta» su último proyecto, «Lume», una coproducción gallego-portuguesa.