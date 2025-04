«A miña gran cidade» xunta a Paloma Lago e a Xurxo Fernandes en Ferrol

Esta noite, ás 21.50 horas, na Televisión de Galicia, Ferrol será a protagonista da nova entrega do programa «A miña gran cidade». Paloma Lago exercerá durante un día de anfitrioa na súa cidade natal para o artista Xurxo Fernandes. O seu obxectivo será convencelo de quedar uns días de vacacións. Aínda que pasarán un día xuntos, Lago só disporá dunha hora para levar a cabo experiencias únicas e inesquecibles que sorprendan o seu convidado e decida quedar.

Os dous percorrerán os lugares que para Paloma fan de Ferrol un destino en que quedar, unha cidade da que Paloma se considera namorada e embaixadora alá por onde vai. “Son unha gran defensora desta cidade, unha cidade que sufriu moito, a grande esquecida de Galicia”, expresou.

Para sorprender o seu convidado, a modelo e comunicadora intenta conquistalo con experiencias únicas, como subir a unha fragata no Arsenal da Armada, un paseo en bicicleta por Coruxeiras, desfrutar dun xantar de alta gastronomía ou escoitar unha rondalla tradicional na praza do Concello.

Tamén haberá tempo para o humor e a anécdota. Xurxo Fernandes descobre sorprendido de primeira man que Emilio Aragón dedicou a súa famosa canción «Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma» a Paloma Lago. “Tiña eu 23 anos e de goma non tiña nada!”, matiza con humor a modelo.

No seu itinerario, Paloma levará a Xurxo ao Arsenal de Ferrol, un lugar pouco visitado e coñecido polo público xeral. Para Xurxo, obxector de conciencia, ”cruzar este muro é algo moi simbólico”. Alí non só verán as instalacións da Armada, senón que subirán a unha fragata con visita guiada por profesionais en activo. “Sorpréndeme a ledicia da xente que traballa aquí, que son capaces de conciliar unha vida familiar con eses seis meses que pasan nestes barcos, que son moi austeros”, di Xurxo.

Os dous atopan moitos puntos en común, entre eles, a música. Fernandes aproveita a ocasión para sorprender a súa anfitrioa con música e danza tradicional cunha visita inesperada do seu grupo PanSenFron, “a súa familia escollida”.

Tras unha intensa hora chea de emoción, humor e moitas sorpresas, Xurxo deberá tomar unha decisión: marchar de Ferrol ou quedar uns días pola gran cidade de Paloma Lago. A escolla non é nada fácil.