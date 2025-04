En los zapatos de Francisco

El día en que, en marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue proclamado papa, y salió al balcón de la basílica de San Pedro para ser presentado como el nuevo líder de la Iglesia católica, lanzó su primera declaración al mundo al vestirse con sencillas túnicas blancas en lugar de la majestuosa estola dorada y capa roja adornada con armiño que solían usar los pontífices recién elegidos como Benedicto XVI y Juan Pablo II. «Dejen ya de disfrazarme», suplicó mientras lo vestían. Francisco —nombre elegido en honor a Francisco de Asís, quien renunció a una vida de lujo para ayudar a los pobres— prefirió una sencilla habitación dentro de los muros del Vaticano y no un lujoso apartamento apostólico. A diferencia de sus predecesores, tampoco pasó los veranos en Castel Gandolfo, una suntuosa fortaleza del siglo XII cerca de Roma. Estos y tantos otros humildes gestos han marcado la comunicación no verbal de los 12 años de papado de Francisco. Y uno de sus últimos actos fue simplificar también los ritos funerarios papales para no perder su coherencia estética, aunque eso signifique romper con la antigua y estricta tradición del Vaticano.

Fue al finalizar el funeral de Benedicto XVI, cuando Francisco se propuso acabar con aquella abusiva pompa funeraria tan alejada de los valores que había intentado transmitir.

Si Ratzinger quiso despedirse del mismo modo en que había vivido su pontificado, haciendo gala de la opulencia eclesiástica, Francisco pensó que podía servirse de la misma teatralidad vaticana pero para recordar por última vez su defensa a ultranza de la austeridad.

Reducir los tres féretros habituales a uno (ahorro); no elevarse sobre un catafalco (para estar a la misma altura o por debajo de los demás fieles, servidor) o prescindir del báculo papal (símbolo de poder) son solo algunas de las modificaciones en la forma con las que en el fondo solo pretende enfatizar que se trata de un funeral de un pastor o discípulo de Cristo, y no un hombre poderoso de este mundo. En la tapa del ataúd se gravará su escudo de armas. Francisco conservó el de su época de obispo e incluye un monograma de su orden jesuita; «Habiendo tenido misericordia, lo llamó».

Estas palabras traducidas del latín provienen de un episodio del Evangelio en el que Jesús elige a una persona aparentemente indigna para que lo siga. Además, pese a que desde hace más de un siglo ningún papa ha sido enterrado fuera del Vaticano, Francisco señaló que quería hacerlo en la Basílica de Santa María la Mayor con el deseo de estar por siempre «bajo la sombra de una mujer».

Para su descanso eterno, al Papa lo han ataviado con una casulla roja (color del luto papal, la sangre de los mártires), la mitra (tocado con el que se simboliza su liderazgo dentro de la Iglesia) y envuelto sus manos con un rosario negro. Lo cierto es que la indumentaria no difiere mucho de lo que hicieron con otros papas recientes (salvo que en su caso, la ropa ya había sido usada en vida). Sin embargo, es imprescindible fijarse en el calzado.

Vicio del consumismo

Porque allí metido en aquella caja de madera y recubierta con un féretro de cinc forrado de terciopelo rojo, sobresalen sus famosos zapatos viejos de cordones. No el mocasín rojo hecho con «el color de la sangre de Cristo» —como le gustaba encargarlos a Ratzinger a un artesano italiano, lo de Prada era fake—, sino con unos zapatones desgastados de tanto trotar por el mundo y que reparaba una y otra vez. Consideraba que comprarse unos nuevos era caer en «el vicio del consumismo». Todo para alejarse de los lujos católicos y regresar al sendero original de la humildad cristiana.