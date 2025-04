Eva Longoria reivindica el talento latino

La actriz Eva Longoria, que recibirá este domingo, 27 de abril, el Premio Platino de Honor en la gala de la XII edición de los galardones, ha alertado de que el talento latino en Estados Unidos «está bajando cada año», y por eso se decidió a producir y dirigir producciones.

«Yo no quería esperar las oportunidades. La situación no está mejorando y es que está bajando cada año. Hay menos latinos, tanto delante como detrás de las cámaras. Estoy tratando de poner en alto al talento latino y a las mujeres», ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en el UMusic Hotel Madrid.

La actriz ha señalado que los latinos se enfrentan a la industria americana del cine sin tener experiencia, pero ha criticado que «si no dan las oportunidades, no se puede adquirir experiencia». Además, ha recordado que ella ha sufrido en su propia piel «el no ser latina ni americana».

«Para algunos papeles que me presentaba de americana, me decían que yo era demasiado latina. Sin embargo, cuando me presentaba para un papel de mujer latina, me decían que yo no era lo suficientemente latina. He sentido que no era ni de aquí ni de allí», ha rememorado.

En este sentido, ha añadido que la industria cinematográfica del mundo está cambiando por el streaming. «Hay hambre de ver cosas diferentes. Por eso nos tenemos que apoyar», ha indicado.

Por otro lado, ha lamentado que las mujeres reciban menos dinero que los hombres por sus trabajos, pese a que ella y sus compañeras de la serie «Mujeres desesperadas» no experimentaron este problema.