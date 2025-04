Ana Obregón contra las cuerdas: su reacción a los rumores que señalan que su nieta Anita no es hija de Aless Lequio

La revista Lecturas ha destapado que Anita podría no ser la hija biológica de Aless Lequio. Para ello, ha contado con el testimonio de una abogada experta en este tipo de gestación, ilegal en España.

"La gestación subrogada en España es ilegal y es un delito. No se puede decir en ningún caso que Ana Obregón sea madre de esta menor. La ley española no lo permite.", asegura Marisa Bautista. "Solo hay un supuesto en el que tú puedes utilizar el semen de una persona fallecida, que es con su pareja habitual y nunca más de un año después de la muerte de esa persona. En el caso que nos ocupa, no se da ninguna de las dos circunstancias, aunque hubiera firmado un consentimiento expreso".

Unas declaraciones que han enfadado mucho a la bióloga y a las que no ha tardado en reaccionar.

La respuesta de Ana Obregón

Ana ha respondido a esta revista a través de la revista ¡HOLA!, donde ha dado las explicaciones sobre la procedencia de Anita y además, ha dejado claro que tiene pruebas: "Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta".

"Tercero, que esto hace daño mi inteligencia, como titulada en biología. Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila", así que todo quedaría claro con esta prueba.

Además, Obregón está preparada para batallar en los juzgados con quienes pongan en duda que Anita es su nieta: "Se reserva las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones".