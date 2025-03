Sale a la luz la millonaria herencia de Pepe Navarro y su plan para que el hijo de Ivonne Reyes no se lleve nada

Tras su entrevista en '¡De viernes!' la semana pasada, Pepe Navarro ha tomado la decisión de volver al perfil bajo en el que ha estado durante todos estos meses y seguir con su vida sin preocuparse de su litigio interminable con Ivonne Reyes.

Ahora la revista 'Lecturas' revela la razón por la que Pepe niega de modo tan tajante que ser el progenitor del hijo de Ivonne, y no es otra que proteger su millonaria herencia. Como hijo reconocido por la Justicia, al actor le correspondería la parte correspondiente del tercio de la legítima; es decir, un 20% -ya que el comunicador es padre de Andrea y Marlon, con Eva Zaldívar; y Layla y Darco, con Lorena Aznar- de un patrimonio que alcanzaría, según el director de la publicación, los 10 millones de euros.

Dispuesto a que Alejandro no se lleve nada de su herencia, el comunicador ha confirmado que tiene consignadas pruebas biológicas para que el día que fallezca sus hijos impugnen la paternidad del hijo de Ivonne y luchen para que se someta a una prueba de ADN para impedirle acceder a su millonario testamento.

Si Ivonne reaccionaba con sorna, Pepe también lo ha hecho, pero él ha sido más tajante al preguntarle por su herencia millonaria: "Lo que hay que decir es que esa señora miente y que ese niño debería reaccionar ante su madre, y punto. Ya está, no tengo más que decir".

El presentador no ha aclarado si es cierto que habría dejado instrucciones a sus hijos sí reconocidos para que tomen medidas el día que no esté con el fin de evitar que Alejandro herede: "No me interesa lo que se publique, lo que se comente o lo que se diga. Me da exactamente igual" y ha afirmado que "ya está todo dicho".