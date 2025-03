El mensaje de Belén Esteban a Macarena Gómez tras rechazar participar en su serie: «Ten cuidado»

A pesar de que se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas semanas, el biopic de Belén Esteban todavía está en el aire. Al contrario que Isabel Pantoja, que ya ha llegado a un acuerdo con la productora Mediacrest para llevar su vida a la ficción en una serie de 7 capítulos, la ex de Jesulín de Ubrique no ha cerrado nada. Y aunque no oculta que le encantaría ver sus aventuras y desventuras en la pequeña pantalla, por el momento es solo un sueño.

"Escucharme, que no es como la Pantoja que ya firmó. O sea, que lo quiero hacer, pero ahora creo que no es el momento. Ahora hay cosas muy importantes que se van a hacer" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press sin revelar ningún detalle de los proyectos que vienen en los próximos meses y que, como ha dejado entrever, son todavía más "importantes" que la serie sobre su vida.

A pesar de que insiste que "no hay nada todavía", el casting de su posible biopic está levantando pasiones, y en las quinielas para interpretar a Belén figuran nombres como Ester Expósito, Blanca Suárez o Marta Hazas, mientras que Dani Rovira sería el candidato perfecto para hacer de Jesulín de Ubrique, y Candela Peña de María José Campanario.

"Hombre hay gente que me gusta. Esther, Blanca me gusta mucho... Pero tú te crees que yo voy a decir actores si no sé nada todavía... No. La prensa pregunta, pero todavía no hay nada. Madre mía, si se consigue hacer falta mucho todavía. Os lo digo yo" asegura, admitiendo que le parece "fenomenal" que alguno de los rostros más populares de nuestro país hayan revelado que estarían encantados de participar en su serie.

Quien ha dejado claro que no se vería metiéndose en su piel, sino más bien en la de Grace Kelly ha sido Macarena Gómez, a la que Belén comentaba hace unos días que la veía haciendo de tita Laly Bazán. Una controversia que 'la Patrona' ha zanjado, revelando que ya sabe a qué se deben las declaraciones de la protagonista de 'La que se avecina': "Preguntar a Toño (Sanchís, su exrepresentante) que es íntimo amigo de ella. Ahora entiendo que diga que no". "Me encanta ella pero un consejo: Macarena ten cuidado" ha advertido con una sonrisa mirando fijamente a cámara.