Julia Otero, madriña do 30 aniversario de Ponte... nas Ondas!

Julia Otero amadriña o 30 aniversario de Ponte ... Nas Ondas!. Nunha mensaxe enviada a través de vídeo, a xornalista galega lembra que foi madriña nosprimeiros anos do nacemento deste proxecto e que agora síntese tamén titora da evolución desta experiencia de comunicación. Ademais,Radio Nacional de España e a Antena 1 de Portugal realizan unha programación especial mañá desde a antiga alfândega de Valença do Minho, dende onde tamén realizarán a súa programación a Radio Municipal de Tui e Ponte…nas ondas! coas escolas do Norte de Portugal.