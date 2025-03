Nicole Wallace, la madrileña que teme a Hollywood: «Da vértigo»

Hollywood es la Meca del Cine con la que sueña la mayoría de actores y actrices por lo que simboliza de cumbre profesional, pero también un lugar inquietante, sobre todo para las promesas jóvenes que quizás algún día tengan la oportunidad de probar suerte. Es el caso de la actriz madrileña Nicole Wallace, de padre estadounidense y madre española, quien asegura a sus 22 años que pensar en la idea de trabajar en Hollywood le da «miedo y vértigo» y a la vez es un paso que le apetece dar, pese a que la industria americana intente controlar la «autenticidad» que ensalza de sí misma.

«Yo creo que se trabaja para vivir. Y para mí vivir es decir lo que me apetece y pensar y opinar como quiero. Si de repente me encuentro con una industria que me intenta quitar eso, yo vuelvo a mis estudios de psicología y a mi casa y que nadie me moleste», afirma con motivo del estreno en cines de Un año y un día el viernes 21 de marzo.

Proceso de aprender

La actriz señala que no es «ingenua» y sabe que esas situaciones pueden pasar, si bien agrega que también le ocurre en España. «Aquí también tengo a gente que me dice ‘igual no deberías hacer esto’ o ‘tienes que hacer esto otro’. Pero estoy en el proceso de aprender a poner límites y a decir que no», indica.

Wallace recalca que en la industria cinematográfica ella lucha por sus «valores» y comenta que quiere cuidar su «autenticidad». «Me da mucho miedo perderla. No tanto por ser famosa sino porque creo que es algo que se va perdiendo cuanto te haces mayor por las responsabilidades», explica.

La actriz confiesa que se encuentra profesionalmente «en las nubes» porque vive un momento de su carrera «surrealista» al «tener opciones» para elegir los siguientes proyectos. «Los aplausos son igual de inválidos que las críticas porque ambas opiniones vienen de gente que no te conoce de absolutamente nada», ha dicho.

Wallace protagoniza, junto a Luis Fernández y Nadia de Santiago, Un año y un día del director Alejandro San Martín. Una cinta que la joven actriz define como «indie» y que diferencia de otros de sus proyectos porque «no tiene tanta intensidad, oscuridad o drama». Sin embargo, hay un componente sentimental en la cinta, ya que la trama narra la historia de Hugo (Luis Fernández), un hombre decidido a recuperar a Sara (Nadia de Santiago), el amor de su vida, aprendiendo a tocar el piano durante un año. Nerea (Nicole Wallace), su vecina, será quien le ayude en este desafío, impartiendo las clases de piano que podrían cambiar sus vidas para siempre.

«Me llamó la atención contar esta historia de amor realista, natural porque son cosas que pasan mucho», asevera. Una de sus preocupaciones sobre la película y su personaje es que el público piense que «romantizan» las relaciones amorosas en las que hay una gran diferencia de edad.

«Me preocupaba que pudiesen creer que se está romantizando esa diferencia de edad. Pero no pasó porque está hecha desde un sitio muy bonito, muy puro y muy honesto. Son cosas que pasan», insiste. En la película, Nicole Wallace toca el piano e incluso canta una de los temas que forman parte de la banda sonora del filme. Dos disciplinas en las que tiene experiencia porque acudió a un conservatorio de música. «Mi curro es guay porque puedo hacer y aprender muchas cosas diferentes», señala.

Wallace fue elegida en 2018 para el personaje de Nora Amalia Grace en la serie Skam España, durante cuatro temporadas. En 2021 se unió a la serie de Televisión Española Parot con Adriana Ugarte, Michel Brown y Blanca Portillo. En 2023 protagonizó la película Culpa mía en Amazon Prime Video y fue un éxito internacional. El año pasado estrenó la serie de Netflix España Ni una más.