La estocada de Pepe Navarro a Ivonne Reyes tras confesar que está arruinada: «Mientras siga con la mentira...»

A corazón abierto, Ivonne Reyes ha revelado en exclusiva a la revista 'Lecturas' el drama que está viviendo desde hace una temporada y sobre el que nunca había hablado hasta ahora. Completamente arruinada, la venezolana lo ha perdido todo -asegura que más de 10 millones de euros- y ha tenido que acogerse a la 'Ley de la segunda oportunidad' para empezar de cero. Un durísimo varapalo al que se suma una grave depresión con la que ha tocado fondo y por la que está recibiendo tratamiento psicológico, llegando a confesar que "no seguiría viva" si no hubiese recibido ayuda.

Desgarradoras declaraciones a las que no ha tardado en reaccionar Pepe Navarro, que implacable y dejando claro que no siente ningún tipo de compasión por la comunicadora, le ha dado la estocada final insistiendo en que por mucho que haya una sentencia judicial que lo diga él no es el padre biológico del hijo de Ivonne, Alejandro Reyes: "Desde hace diez años le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace diez años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento" ha sentenciado en declaraciones al programa 'TardeAR'.

Mucho más esquivo se ha mostrado ante las cámaras de Europa Press en las que son sus primeras imágenes después de que Ivonne haya hecho público el drama que está viviendo. "Por favor dejadme tranquilo y preguntadle a ella, no insistáis por favor" ha exclamado molesto y haciendo aspavientos, evitando así decir nada más sobre la bancarrota y la depresión de la venezolana.